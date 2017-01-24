Новости дня

Президент РФ встретился с губернатором Свердловской области

24 январь 2017 (17:02)

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2017. Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Об этом говорится на сайте Кремля.

Ключевой темой в разговоре с главой государства стала ситуация с дорожным строительством, в частности, обсуждалась проблема путепровода Нижний Тагил — Серебрянка.

Президента также интересовали итоги экономического развития региона — в своем докладе губернатор Евгений Куйвашев уточнил, что в ведущих секторах экономики по итогам 2016 года есть рост и сохраняется потенциал роста.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...