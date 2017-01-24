Новости дня
Президент РФ встретился с губернатором Свердловской области
24 январь 2017 (17:02)
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2017. Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Об этом говорится на сайте Кремля.
Ключевой темой в разговоре с главой государства стала ситуация с дорожным строительством, в частности, обсуждалась проблема путепровода Нижний Тагил — Серебрянка.
Президента также интересовали итоги экономического развития региона — в своем докладе губернатор Евгений Куйвашев уточнил, что в ведущих секторах экономики по итогам 2016 года есть рост и сохраняется потенциал роста.
Ключевой темой в разговоре с главой государства стала ситуация с дорожным строительством, в частности, обсуждалась проблема путепровода Нижний Тагил — Серебрянка.
Президента также интересовали итоги экономического развития региона — в своем докладе губернатор Евгений Куйвашев уточнил, что в ведущих секторах экономики по итогам 2016 года есть рост и сохраняется потенциал роста.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Главой Минэкономразвития назначен Максим Орешкин
- Владимир Путин посетит Нижний Тагил в сентябре
- Президент РФ Владимир Путин в конце сентября посетит Нижний Тагил
- Евгений Куйвашев доложил о стоимости жилья на Урале Владимиру Путину
- Евгений Куйвашев лично выслушает послание президента
Loading...