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Замглавы МУГИСО Артема Богачева освободят из-под домашнего ареста под залог в 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2017. Суд освободил из-под домашнего ареста первого заместителя руководителя министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Артема Богачева. Об этом корреспонденту УрБК сообщили в Ленинском суде Екатеринбурга.



«Суд вынес решение об освобождении Артема Богачева из-под домашнего ареста под залог в 1 млн руб. Срок внесения залога — до 8 февраля 2017 года. То есть если деньги будут внесены до этой даты, его выпустят на свободу», — сообщили в суде.



Напомним, глава МУГИСО Алексей Пьянков и его первый заместитель Артем Богачев были заключены под стражу 28 апреля 2016 года по решению Ленинского районного суда Екатеринбурга. Чиновникам предъявлено обвинение в получении взятки при подготовке инфраструктуры Екатеринбурга к ЧМ-2018. По данным следствия, руководству МУГИСО через посредников были переданы средства на сумму 31,5 млн руб. за общее покровительство и содействие в выкупе по завышенной в несколько раз стоимости объекта недвижимости.



В июне суд освободил министра из СИЗО, изменив ему меру пресечения на домашний арест. 24 октября 2016 года было удовлетворено ходатайство защиты Алексея Пьянкова об его освобождении под залог в сумме 2 млн руб.



14 августа 2016 года Ленинский суд Екатеринбурга сменил меру пресечения Артему Богачеву на домашний арест.

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