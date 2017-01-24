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В Асбесте суд взыскал с двух магазинов 111 тыс. рублей за продажу некачественной мебели

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2017. В Асбесте мировой суд взыскал с магазина «33 Комода» и с ИП Нартовой З. Ф. 112,21 тыс. руб. в пользу покупателей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



Ранее жительница Асбеста обратилась в Асбестовский консультационный пункт для потребителей за консультацией и оказанием помощи в составлении искового заявления. Она приобрела в магазине «33 Комода» стенку стоимостью 12,56 тыс. руб., но при сборке мебели обнаружилась разница в цвете деталей мебели.



Одновременно с этим к специалистам консультационного пункта обратился другой житель города. Он приобрел у ИП Нартовой З. Ф. диван-кровать с механизмом стоимостью 19,99 тыс. руб. Вскоре на товаре были выявлены дефекты: уже через неделю сквозь обивку начали проступать пружины.



По решению мировых судей договоры купли-продажи были расторгнуты, в пользу потребителей взыскано 66,353 тыс. руб. и 45,85 тыс. руб. соответственно. В сумму включены стоимость товара, неустойка за нарушение срока удовлетворения законных требований потребителя, убытки, уплаченные потребителем за составление искового заявления, компенсация морального вреда и штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя.

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