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Минфин рассчитывает на повышение суверенного рейтинга РФ не раньше 2019 года

УрБК, Москва, 24.01.2017. Минфин рассчитывает на повышение суверенного рейтинга РФ не раньше 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные проекта изменений в государственную программу «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков».



С 2010 года вплоть до 2014 года суверенные рейтинги РФ оставались неизменными. В апреле 2014 года на фоне усиливающейся внешнеполитической напряженности и ожидаемого замедления темпов роста российской экономики агентство S&P снизило суверенный рейтинг РФ до уровня «BBB-», а в октябре того же года рейтинг был понижен агентством Moody's. В январе 2015 года S&P первым из «большой тройки» рейтинговых агентств снизило суверенный рейтинг РФ до спекулятивного уровня «ВВ+» с негативным прогнозом. Moody's понизило рейтинг России до «мусорного» уровня «Ba1» в конце февраля 2015 года. Fitch до сих пор сохраняет российские рейтинги на низшей ступени инвестиционного уровня («BBB-»).



В сентябре-октябре 2016 года Fitch и S&P улучшили прогноз суверенного рейтинга РФ с «негативного» на «стабильный». В проекте госпрограммы указано, что рейтинг РФ, как ожидается, будет оставаться на уровне «BB+»/«Ba1» в 2017 и 2018 годах, в 2019 году Минфин ждет его улучшения до «ВВВ-»/«Ваа3». В 2020 году, по оценкам министерства, суверенный рейтинг РФ может вырасти до «А-»/«А3».

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