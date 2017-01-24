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Минфин рассчитывает на повышение суверенного рейтинга РФ не раньше 2019 года
24 январь 2017 (16:26)
УрБК, Москва, 24.01.2017. Минфин рассчитывает на повышение суверенного рейтинга РФ не раньше 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные проекта изменений в государственную программу «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков».
С 2010 года вплоть до 2014 года суверенные рейтинги РФ оставались неизменными. В апреле 2014 года на фоне усиливающейся внешнеполитической напряженности и ожидаемого замедления темпов роста российской экономики агентство S&P снизило суверенный рейтинг РФ до уровня «BBB-», а в октябре того же года рейтинг был понижен агентством Moody's. В январе 2015 года S&P первым из «большой тройки» рейтинговых агентств снизило суверенный рейтинг РФ до спекулятивного уровня «ВВ+» с негативным прогнозом. Moody's понизило рейтинг России до «мусорного» уровня «Ba1» в конце февраля 2015 года. Fitch до сих пор сохраняет российские рейтинги на низшей ступени инвестиционного уровня («BBB-»).
В сентябре-октябре 2016 года Fitch и S&P улучшили прогноз суверенного рейтинга РФ с «негативного» на «стабильный». В проекте госпрограммы указано, что рейтинг РФ, как ожидается, будет оставаться на уровне «BB+»/«Ba1» в 2017 и 2018 годах, в 2019 году Минфин ждет его улучшения до «ВВВ-»/«Ваа3». В 2020 году, по оценкам министерства, суверенный рейтинг РФ может вырасти до «А-»/«А3».
С 2010 года вплоть до 2014 года суверенные рейтинги РФ оставались неизменными. В апреле 2014 года на фоне усиливающейся внешнеполитической напряженности и ожидаемого замедления темпов роста российской экономики агентство S&P снизило суверенный рейтинг РФ до уровня «BBB-», а в октябре того же года рейтинг был понижен агентством Moody's. В январе 2015 года S&P первым из «большой тройки» рейтинговых агентств снизило суверенный рейтинг РФ до спекулятивного уровня «ВВ+» с негативным прогнозом. Moody's понизило рейтинг России до «мусорного» уровня «Ba1» в конце февраля 2015 года. Fitch до сих пор сохраняет российские рейтинги на низшей ступени инвестиционного уровня («BBB-»).
В сентябре-октябре 2016 года Fitch и S&P улучшили прогноз суверенного рейтинга РФ с «негативного» на «стабильный». В проекте госпрограммы указано, что рейтинг РФ, как ожидается, будет оставаться на уровне «BB+»/«Ba1» в 2017 и 2018 годах, в 2019 году Минфин ждет его улучшения до «ВВВ-»/«Ваа3». В 2020 году, по оценкам министерства, суверенный рейтинг РФ может вырасти до «А-»/«А3».
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