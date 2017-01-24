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В Туринском районе уничтожены предназначенные для выдачи больным просроченные лекарства

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2017. В Туринском районе Свердловской области уничтожены лекарственные препараты с истекшим сроком годности, которые выдавались больным. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.



Прокуратура Туринского района проверила соблюдение законодательства в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Туринская центральная районная больница имени О. Д. Зубова». Поводом для проведения проверки послужило обращение пациента противотуберкулезного диспансера больницы о выдаче ему медицинских препаратов с истекшим сроком годности.



«В соответствии с правилами хранения лекарственных средств при выявлении медикаментов с истекшим сроком годности, они должны храниться отдельно от других групп лекарств в специально выделенной и обозначенной (карантинной) зоне. Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» предусматривает, что недоброкачественные медицинские препараты, в том числе с истекшим сроком годности, подлежат изъятию из гражданского оборота и уничтожению» — сказано в сообщении.



Установлено, что в нарушение вышеуказанных требований законодательства на хранении в помещении противотуберкулезного диспансера в целях последующей выдачи пациентам находился медицинский препарат с истекшим сроком годности.



По данному факту прокуратура района в отношении ответственного должного лица медицинского учреждения возбудила административное дело по части 2 статьи 19.20 КоАП РФ. Постановлением мирового судьи старшая медицинская сестра оштрафована на 15 тыс. руб. Судебное постановление в законную силу не вступило.



Кроме того, в целях устранения имеющихся нарушений в адрес главного врача ГБУЗ СО «Туринская ЦРБ им. О. Д. Зубова» внесено представление, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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