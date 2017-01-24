Кризис
Промпроизводство в Свердловской области в декабре сократилось на 1,9%
24 январь 2017 (15:59)
Промышленное производство в Свердловской области в декабре 2016 года сократилось на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловкстат.
В январе-декабре 2016 года показатель вырос на 7% по сравнению с соответствующим периодом 2015-го. В частности, в обрабатывающих производствах — на 7,8%, в добыче полезных ископаемых — на 1%, в сфере ЖКХ — на 9,5%.
В январе-декабре 2016 года показатель вырос на 7% по сравнению с соответствующим периодом 2015-го. В частности, в обрабатывающих производствах — на 7,8%, в добыче полезных ископаемых — на 1%, в сфере ЖКХ — на 9,5%.
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