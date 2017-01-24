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Виктор Леш назначен гендиректором холдинга «Синара-Транспортные Машины»

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2017. Совет директоров компании «Синара-Транспортные Машины» (СТМ, входит в Группу Синара) назначил генеральным директором холдинга Виктора Леша, ранее занимавшего должность первого заместителя генерального директора компании. Об этом сообщает пресс-служба Группы Синара.



Виктор Леш окончил Уральский государственный технический университет (ныне Уральский федеральный университет), получил квалификацию инженер-технолог. В период с 1997 года до 2007 года занимал руководящие должности на предприятиях «Насостехмаш», «Объединенные машиностроительные заводы» (дивизион «Горное оборудование»), ТПК «Нефтегазовые системы».



С 2007 по 2016 год — генеральный директор компаний «Электротяжмаш-Привод» (Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения «Привод») и «УК «Баранчинский электромеханический завод — приводное оборудование и технологии».



В мае 2016 года перешел на работу в «Синара-Транспортные Машины» и был назначен первым заместителем генерального директора компании. С 20 января 2017 года — генеральный директор СТМ.



Евгений Гриценко, возглавлявший СТМ с июля 2013 года, продолжит работу в Группе Синара в должности вице-президента, курирующего машиностроительный дивизион компании.

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