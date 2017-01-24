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Областное правительство подписало указ о приватизации телебашни в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2017. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о приватизации недостроенной телебашни в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.



Согласно распоряжению, на аукцион будет выставлен объект незавершенного строительства «Радиотелевизионная передающая станция» (РТПС) и земельный участок площадью 46 822 кв. м. Аукцион будет проводиться в форме открытой подачи предложений о цене единым лотом по начальной стоимости, определенной независимым оценщиком, в размере 640 млн 840 тыс. 419 руб.



До 1 февраля 2017 года министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области будет принято решение об условиях приватизации государственного имущества с целью дальнейшей организации продажи. Организатором аукциона выступит ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области».



Напомним, что недостроенная телебашня является одним из самых известных долгостроев Екатеринбурга. Несколько лет назад областные власти заплатили 500 млн руб., чтобы выкупить этот объект из федеральной собственности.

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