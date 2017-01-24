Дайджест
Венгрия потеряла от антироссийских санкций 6,5 млрд евро
24 январь 2017 (14:36)
Антироссийские санкции вредны для европейской экономики. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
В частности, потери его страны от ограничительных мер по экспорту за три года составили 6,5 млрд долларов.
«Учитывая, что годовой объем венгерского экспорта — около 90 млрд долларов, это чувствительная потеря».
Сийярто выразил надежду на смягчение санкций в марте в ходе саммита ЕС, однако «многое зависит от российско-американского диалога». «Это не повлияет напрямую на позицию Будапешта, но может оказать воздействие на ЕС в целом: если в диалоге Москвы и Вашингтона наметится позитивный сдвиг, будет легче убедить наших друзей в Европе последовать по тому же пути. Очевидно, что бизнес — против политики санкций», — отметил он.
В частности, потери его страны от ограничительных мер по экспорту за три года составили 6,5 млрд долларов.
«Учитывая, что годовой объем венгерского экспорта — около 90 млрд долларов, это чувствительная потеря».
Сийярто выразил надежду на смягчение санкций в марте в ходе саммита ЕС, однако «многое зависит от российско-американского диалога». «Это не повлияет напрямую на позицию Будапешта, но может оказать воздействие на ЕС в целом: если в диалоге Москвы и Вашингтона наметится позитивный сдвиг, будет легче убедить наших друзей в Европе последовать по тому же пути. Очевидно, что бизнес — против политики санкций», — отметил он.
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