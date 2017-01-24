Дайджест

В НАТО выступают против присоединения к альянсу Украины

Украина в ближайшие годы не сможет стать членом НАТО. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на военный источник в Брюсселе, знакомый с ситуацией.



По его словам, в НАТО стараются эту тему лишний раз не поднимать, и пока отказались от продвижения этой идеи из-за «отсутствия консенсуса» в альянсе. Источник в Брюсселе также отметил, что в НАТО не понимают, каким образом Киев мог бы усилить безопасность других членов структуры.



В экспертных кругах в Вашингтоне также заявили, что вопрос о вступлении Украины в альянс не обсуждается из-за отсутствия единого мнения по членству страны в НАТО. «Сложно сказать, какие подвижки произойдут в политике в ближайшие 10-20 лет. Возможно, Украина заявит, что хочет стать частью НАТО, однако сейчас такое развитие событий маловероятно», — заявил заместитель директора Европейской программы исследовательского института CSIS в Вашингтоне, экс-руководитель пресс-службы Госдепартамента США, бывший заместитель главы пресс-службы генсека НАТО Джеффри Ратке.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: