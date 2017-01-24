Дайджест
Российского боксера подозревают в двойном убийстве
24 январь 2017 (14:35)
Черкесский городской суд арестовал двукратного чемпиона Европы по боксу Игоря Алборова. Об этом сообщает «Интерфакс».
«В отношении жителей Владикавказа Игоря и Алана Алборовых, подозреваемых в совершении двойного убийства на территории Карачаево-Черкесии, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщил представитель Следственного управления СКР по региону Сергей Шуваев.
Отмечается, что после предъявленного обвинения оба задержанных пояснили, что убийство отца и сына Гояевых они совершили из мести за убийство их родственника на территории Южной Осетии. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».
«В отношении жителей Владикавказа Игоря и Алана Алборовых, подозреваемых в совершении двойного убийства на территории Карачаево-Черкесии, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщил представитель Следственного управления СКР по региону Сергей Шуваев.
Отмечается, что после предъявленного обвинения оба задержанных пояснили, что убийство отца и сына Гояевых они совершили из мести за убийство их родственника на территории Южной Осетии. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».
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