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Российского боксера подозревают в двойном убийстве

Черкесский городской суд арестовал двукратного чемпиона Европы по боксу Игоря Алборова. Об этом сообщает «Интерфакс».



«В отношении жителей Владикавказа Игоря и Алана Алборовых, подозреваемых в совершении двойного убийства на территории Карачаево-Черкесии, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщил представитель Следственного управления СКР по региону Сергей Шуваев.



Отмечается, что после предъявленного обвинения оба задержанных пояснили, что убийство отца и сына Гояевых они совершили из мести за убийство их родственника на территории Южной Осетии. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».

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