Дайджест
Трамп полностью отказался от своего бизнеса
24 январь 2017 (14:35)
Президент США Дональд Трамп покинул свою компанию Trump Organization. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил журналистам официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.
«Он покинул компанию, как и обещал до того, как возглавил Белый дом», — отметил Спайсер.
Ранее советник Трампа по налогам Шери Диллон объявила, что он до инаугурации передаст все свои активы в трастовое управление и откажется от всех постов в своей компании.
«Он покинул компанию, как и обещал до того, как возглавил Белый дом», — отметил Спайсер.
Ранее советник Трампа по налогам Шери Диллон объявила, что он до инаугурации передаст все свои активы в трастовое управление и откажется от всех постов в своей компании.
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