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Трамп полностью отказался от своего бизнеса

Президент США Дональд Трамп покинул свою компанию Trump Organization. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил журналистам официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.



«Он покинул компанию, как и обещал до того, как возглавил Белый дом», — отметил Спайсер.



Ранее советник Трампа по налогам Шери Диллон объявила, что он до инаугурации передаст все свои активы в трастовое управление и откажется от всех постов в своей компании.

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