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ЕВРАЗ поставил около 5 тыс. т металлопроката на объекты Универсиады-2019

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2017. В 2016 году ЕВРАЗ отгрузил порядка 5 тыс. т металлопроката на строительство объектов Универсиады-2019. Об этом сообщает пресс-служба компании.



В декабре двутавровые балки ЕВРАЗ НТМК и сортовой прокат ЕВРАЗ ЗСМК были направлены на возведение строительных конструкций многофункционального спортивного комплекса «Радуга» в Красноярске.



ЕВРАЗ НТМК произвел для спортивного комплекса четыре вида двутавров: 30 Б, 35 Б, 50 Б и 40 К. Балка ЕВРАЗ НТМК, изготовленная из низколегированной стали, обладает улучшенными прочностными характеристиками и пригодна для использования в условиях низких температур.



На строительство спортивного комплекса «Радуга» ЕВРАЗ ЗСМК поставил арматуру классов А500С, В500С, Ат800 и еще несколько видов проволоки. Арматура класса А500С на сегодняшний день — наиболее унифицированный продукт с точки зрения применения в строительстве. Холоднодеформированная арматура класса В500С обладает экономическими преимуществами за счет опции поставки в бунтах. Повышенные механические свойства термомеханически упрочненной арматуры Ат800 позволяют применять ее в предварительно напряженных железобетонных конструкциях, которые отличаются меньшим расходом стали по сравнению с монолитными.



Спортивный комплекс «Радуга» планируется сдать в эксплуатацию в 2018 году. Объект включает зал для скалодрома, универсальный спортивный зал, залы для тенниса и сквоша, бассейн, кафе-бар, медицинский блок, технические и складские помещения.



XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Ранее ЕВРАЗ поставлял арматуру и двутавровую балку для многофункционального спортивного комплекса «Сопка» и спортивного комплекса «Платинум Арена», возводимых в рамках подготовки к Универсиаде.

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