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В ноябре 2016 года доля нерезидентов на рынке ОФЗ снизилась до 25,6%

24 январь 2017 (13:52)

УрБК, Москва, 24.01.2017. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за ноябрь 2016 года снизилась на 1,2% по сравнению с октябрем, и на 1 декабря составила 25,6%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Банка России.

Вложения нерезидентов при этом снизились к 1 декабря до 1,408 трлн руб. в номинальном выражении с 1,448 трлн руб. на 1 ноября.

Объем рынка ОФЗ по состоянию на 1 декабря составил 5,492 трлн руб. против 5,407 трлн руб. месяцем ранее.

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