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Возбуждено уголовное дело по факту попытки завладеть акциями завода «Вентпром»

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2017. Возбуждено уголовное дело по факту попытки незаконно завладеть акциями ОАО «Артемовский машиностроительный завод «Вентпром».



Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил первый заместитель генерального директора предприятия Павел Вяткин. От дальнейших разъяснений он воздержался, объяснив это интересами следствия.



При этом вчера Арбитражный суд Уральского округа отменил постановление 17-го Арбитражного апелляционного суда, по которому с ОАО «АМЗ «Вентром» в пользу ООО «Гросс» должно было быть взыскано 1,4 млрд руб., из которых 700 млн руб. — упущенная выгода, а остальное — реальный ущерб.



«Незаконный и необоснованный судебный акт отменен, исполнительное производство будет прекращено, никаких арестов на счетах завода не будет. Соответственно, завод может функционировать в обычном режиме», — рассказал на пресс-конференции адвокат Василий Богданов.



«В ближайшее время мы отзовем тот приказ, который касается увольнения работников. Никакого увольнения не будет», — добавил П. Вяткин.



По его словам, руководство АМЗ «Вентпром» сразу после вчерашнего судебного решения связалось с ООО «Вестстрой», которое подавало иск о банкротстве завода. Данный вопрос будет решен мировым соглашением уже в ближайшее время.



Напомним, руководство ОАО «Артемовский машиностроительный завод «Вентпром» осенью сообщило о вынужденном сокращении свыше 500 сотрудников в феврале 2017 года с последующим банкротством завода из-за необходимости выплатить ООО «Гросс» более 1,4 млрд руб. по решению суда.



В конце октября в Арбитражный суд Свердловской области поступил иск о банкротстве «Вентпрома». Истец — ООО «Вестстрой» — потребовал признать компанию несостоятельной из-за долга в 1,88 млн руб. за неоплату строительства забора в прошлом году.



ОАО «АМЗ «Вентпром» — единственный в России разработчик и производитель осевых вентиляторов большой размерности и мощности. Продукция завода не имеет отечественной альтернативы, в том числе это вентиляторы для шахт и метрополитена. У завода есть представительства в Германии, Великобритании, Чехии, Иране, Индии. Среднегодовая выручка «Вентпрома» составляет 1,5-2 млрд руб.

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