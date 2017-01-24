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Возбуждено уголовное дело по факту попытки завладеть акциями завода «Вентпром»

24 январь 2017 (13:33)

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2017. Возбуждено уголовное дело по факту попытки незаконно завладеть акциями ОАО «Артемовский машиностроительный завод «Вентпром».

Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил первый заместитель генерального директора предприятия Павел Вяткин. От дальнейших разъяснений он воздержался, объяснив это интересами следствия.

При этом вчера Арбитражный суд Уральского округа отменил постановление 17-го Арбитражного апелляционного суда, по которому с ОАО «АМЗ «Вентром» в пользу ООО «Гросс» должно было быть взыскано 1,4 млрд руб., из которых 700 млн руб. — упущенная выгода, а остальное — реальный ущерб.

«Незаконный и необоснованный судебный акт отменен, исполнительное производство будет прекращено, никаких арестов на счетах завода не будет. Соответственно, завод может функционировать в обычном режиме», — рассказал на пресс-конференции адвокат Василий Богданов.

«В ближайшее время мы отзовем тот приказ, который касается увольнения работников. Никакого увольнения не будет», — добавил П. Вяткин.

По его словам, руководство АМЗ «Вентпром» сразу после вчерашнего судебного решения связалось с ООО «Вестстрой», которое подавало иск о банкротстве завода. Данный вопрос будет решен мировым соглашением уже в ближайшее время.

Напомним, руководство ОАО «Артемовский машиностроительный завод «Вентпром» осенью сообщило о вынужденном сокращении свыше 500 сотрудников в феврале 2017 года с последующим банкротством завода из-за необходимости выплатить ООО «Гросс» более 1,4 млрд руб. по решению суда.

В конце октября в Арбитражный суд Свердловской области поступил иск о банкротстве «Вентпрома». Истец — ООО «Вестстрой» — потребовал признать компанию несостоятельной из-за долга в 1,88 млн руб. за неоплату строительства забора в прошлом году.

ОАО «АМЗ «Вентпром» — единственный в России разработчик и производитель осевых вентиляторов большой размерности и мощности. Продукция завода не имеет отечественной альтернативы, в том числе это вентиляторы для шахт и метрополитена. У завода есть представительства в Германии, Великобритании, Чехии, Иране, Индии. Среднегодовая выручка «Вентпрома» составляет 1,5-2 млрд руб.

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