Новости дня

ЦБ: В IV квартале 2016 года было выявлено 14,3 тыс. поддельных банкнот

УрБК, Москва, 24.01.2017. За последние три месяца 2016 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 14,32 тыс. поддельных денежных знака Банка России. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.



Больше всего среди выявленных подделок пятитысячных купюр (8,12 тыс.), чуть меньше обнаружено поддельных денежных знаков номиналом в 1 тыс. руб. (5,7 тыс.). Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 руб. (7). При этом были выявлены 13 поддельных монет номиналом 10 руб. и 41 поддельная пятирублевая монета.



Поддельных банкнот иностранных государств за последний квартал 2016 года было выявлено 1,58 тыс. штук. Из них в ноябре обнаружены 863 подделки, а в декабре 187 подделок. Подавляющее большинство поддельных банкнот (1,52 тыс.) составили долл. США. Также были обнаружены поддельные евро, китайские юани, две японские йены и один поддельный фунт стерлингов Соединенного Королевства.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: