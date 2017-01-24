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В Екатеринбурге из-за плохой уборки дороги закрыли движение общественного транспорта на улице Блюхера

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2017. Руководство Госавтоинспекции Екатеринбурга приняло решение о введении на улице Блюхера (от Комсомольской до Астраханской) временного ограничения движения общественного транспорта по маршрутам № 05, 10 и междугородних маршрутов. Движение будет возобновлено только после устранения выявленных недостатков, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД России по Свердловской области.



«Проезжая часть улицы Блюхера (от Комсомольской до Астраханской) не соответствует требованиям обеспечения безопасности дорожного движения из-за нарушения правил содержания, допущенных дорожно-коммунальными службами», — сказано в сообщении.



Участки улиц покрыты слоем рыхлого снега и снежного наката, в том числе на остановках общественного транспорта. С обеих сторон улиц имеются снежные валы, местами значительно сужающие проезжую часть. При существующем состоянии улиц движение общественного транспорта небезопасно, создается угроза жизни и здоровью участников дорожного движения.



По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.34 «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог» КоАП РФ. Выдано предписание на устранение выявленных недостатков.



«Ситуация сложилась по причине непринятия своевременных мер по очистке данных участков от снега и допущению грубых нарушений при содержании дорог и улиц со стороны дорожно-коммунальных служб, а также отсутствие надлежащего контроля со стороны должностных лиц администраций районов и администрации Екатеринбурга, как владельца автомобильных дорог», — отмечает пресс-служба.



Напомним, что ранее из-за снежного наката УГИБДД региона ограничило движение на семи участках дорог в Екатеринбурге, а также в Кушве.

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