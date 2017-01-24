Новости дня

Свердловская область получит 14,4 млн руб. на ремонт сельских дорог

УрБК, Москва, 24.01.2017. Правительство РФ выделит Свердловской области 14,418 млн руб. на строительство сельских дорог к населенным пунктам и производственным объектам. Об этом говорится в сообщении на сайте российского кабмина.



«В соответствии с распоряжением о распределении субсидии в объеме 8,3 млрд руб., предоставляемые в 2017 году из федерального бюджета бюджетам 54 субъектов Федерации на софинансирование расходных обязательств регионов, связанных с реализацией мер по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции», — говорится в сообщении.



Отмечается, что средства предоставляются в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: