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Свердловская область получит 14,4 млн руб. на ремонт сельских дорог
24 январь 2017 (10:30)
УрБК, Москва, 24.01.2017. Правительство РФ выделит Свердловской области 14,418 млн руб. на строительство сельских дорог к населенным пунктам и производственным объектам. Об этом говорится в сообщении на сайте российского кабмина.
«В соответствии с распоряжением о распределении субсидии в объеме 8,3 млрд руб., предоставляемые в 2017 году из федерального бюджета бюджетам 54 субъектов Федерации на софинансирование расходных обязательств регионов, связанных с реализацией мер по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что средства предоставляются в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
«В соответствии с распоряжением о распределении субсидии в объеме 8,3 млрд руб., предоставляемые в 2017 году из федерального бюджета бюджетам 54 субъектов Федерации на софинансирование расходных обязательств регионов, связанных с реализацией мер по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что средства предоставляются в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
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