Новости дня

Выпуск легковых машин в России в 2016 году снизился на 7%

УрБК, Москва, 24.01.2017. В 2016 году с российских конвейеров сошло 1,1 млн легковых автомобилей, что на 7,4% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».



В прошлом году зарубежные автопроизводители продолжали расширять модельный ряд российской сборки (Renault Kaptur, Toyota RAV4, Hyundai Creta и Tucson, Besturn X80 и D60, а также новые поколения Volkswagen Tiguan, BMW X1, Nissan Murano, Ford Kuga, Citroen C4 Седан, Lifan Solano).



Вместе с тем, в условиях продолжающегося падения спроса на автомобили в России, многие иностранные автозаводы осваивали новые экспортные рынки. Так, компания Renault наладила поставки машин российского производства во Вьетнам, в Кыргызстан и Армению, Ford Sollers — в Белоруссию и Армению, Volkswagen — в Мексику, Datsun — в Ливан, а Lifan — в Туркменистан.



Лидером по объемам выпуска иномарок по итогам 2016 года остается петербургский завод Hyundai, выпустивший 207 тыс. автомобилей (-9,8%), включая более 23 тыс. новых кроссоверов Hyundai Creta. Компания Nissan на своем петербургском предприятии произвела 36 тыс. 458 автомобилей (+8%), при этом локомотивами роста стали внедорожники Nissan Qashqai и X-Trail, а также новый Murano. Всего в прошлом году в России было произведено 79 тыс. 66 автомобилей Nissan (без учета экспорта). С конвейера GM-AВТОВАЗ сошло 32 тыс. 104 автомобиля Chevrolet Niva — на 6,2% меньше, чем годом ранее.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: