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Потребление алкоголя в России с 2009 года сократилось в 1,5 раза

УрБК, Москва, 24.01.2017. Потребление алкоголя в России с 2009 года сократилось в 1,5 раза, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



«По экспертным оценкам, среднедушевое потребление алкоголя в Российской Федерации составляет более 10 литров на человека (2009 год — 15 литров). По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), если потребление чистого алкоголя на душу населения превышает 8 литров в год, то это уже отрицательно сказывается на здоровье населения», — говорится в сообщении.



Роспотребнадзор отмечает позитивные изменения, произошедшие в РФ за последние годы, благодаря введению дополнительных мер по ограничению розничной продажи алкогольной продукции в зависимости от места продажи, времени продажи и возраста покупателя, установлению минимальных цен на алкогольную продукцию, а также запрета рекламы алкогольной продукции.



Тем не менее, хотя потребление абсолютного алкоголя в России по сравнению с 2009 годом снизилось, но превышает порог, рекомендованный ВОЗ, и требует продолжения реализации мер, предусмотренных концепцией реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года.

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