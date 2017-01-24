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В Новой Ляле только после вмешательства прокуратуры жители шести многоэтажек получили холодную воду
24 январь 2017 (09:25)
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2017. В Новой Ляле восстановлены права жителей одного из районных центров на централизованное водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что в Новой Ляле 1 января 2017 года произошел порыв водовода на улице Лермонтова, а 14 января 2017 года — порыв водовода в районе улице Береговой.
В результате аварии на коммунальных сетях без централизованного водоснабжения остались жители шести многоквартирных домов. При этом на период отсутствия централизованного водоснабжения подвоз питьевой воды гражданам организован не был.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура накануне внесла представление главе Новолялинского городского округа и директору обслуживающей организации ООО «Теплоцентраль».
После вмешательства прокуратуры незамедлительно начаты ремонтные работы на водопроводных сетях, централизованное водоснабжение в многоквартирные дома по улицам Береговой и Лермонтова в Новой Ляле восстановлено.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что в Новой Ляле 1 января 2017 года произошел порыв водовода на улице Лермонтова, а 14 января 2017 года — порыв водовода в районе улице Береговой.
В результате аварии на коммунальных сетях без централизованного водоснабжения остались жители шести многоквартирных домов. При этом на период отсутствия централизованного водоснабжения подвоз питьевой воды гражданам организован не был.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура накануне внесла представление главе Новолялинского городского округа и директору обслуживающей организации ООО «Теплоцентраль».
После вмешательства прокуратуры незамедлительно начаты ремонтные работы на водопроводных сетях, централизованное водоснабжение в многоквартирные дома по улицам Береговой и Лермонтова в Новой Ляле восстановлено.
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