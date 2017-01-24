Анонсы

Коротко о событиях дня

В 11.10 в Екатеринбургской городской думе «пр. Ленина, 24 а) пройдет информационный час о внедрении новой маршрутной сети городского общественного транспорта в 2017 году. Доклад на эту тему сделает председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Игорь Федотов. Содокладчиком выступит учредитель Фонда содействия развитию городов «Город.PRO» Андрей Толмачев.



В 11.00 в пресс-центре ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50 б) состоится пресс-конференция, посвященная вопросам помощи российским туристам в сложных ситуациях. В мероприятии примут участие исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, генеральный консул Чешской Республики в Екатеринбурге Йозеф Маршичек, консул Болгарии в Екатеринбурге Пламен Петков, консул Кыргызской Республики в г. Екатеринбурге Нургуль. На видеосвязь с пресс-центром выйдет вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.



В 12.00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 20 а, 5 этаж, офис №502) состоится пресс-конференция посвященная конфликтной ситуации вокруг «Артёмовского машиностроительного завода «ВЕНТПРОМ». В мероприятии примут участие первый заместитель генерального директора предприятия Павел Вяткин, председатель правления общественного движения «За ВЕНТПРОМ!» Елена Катырева и адвокат Василий Богданов.

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