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Роспотребнадзор в 2016 году для защиты прав свердловчан подготовил претензии на 36 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2017. Специалисты консультационных пунктов для потребителей Свердловской области в 2016 году с целью восстановления нарушенных прав обратившихся граждан подготовили 1 тыс. 96 претензий на сумму более 36 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.



Наибольшее количество претензий подготовлено по вопросам оказания финансовых услуг (187), продажи технически сложных товаров бытового назначения (168), продажи мобильных телефонов (103), оказания бытовых услуг (95), оказания услуг ЖКХ (67) и иным вопросам защиты прав потребителей.



Хозяйствующими субъектами в добровольном порядке удовлетворено 62% претензий потребителей.



Кроме того, с целью урегулирования возникших споров по вопросам защиты прав потребителей в судебном порядке подготовлено 615 исковых заявлений на сумму более 31 млн руб., из которых большая часть — по вопросам оказания услуг ЖКХ (143), по вопросам оказания финансовых услуг (142), продажи и изготовления мебели (59), продажи технически-сложных товаров (41), продажи мобильных телефонов (40), оказания бытовых услуг (37).



На конец 2016 года из числа рассмотренных исков удовлетворено 79%.



За 2016 год специалисты консультационных пунктов для потребителей Свердловской области оказали 19 тыс. 188 консультаций по вопросам защиты прав потребителей, что на 2% больше, чем в 2015 году. Личный прием граждан осуществляется в 34 муниципальных образованиях региона.

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