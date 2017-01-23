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39% россиян заявили об ухудшении материального положения в 2016 году

УрБК, Москва, 23.01.2017. Личное материальное положение у 39% россиян в 2016 году ухудшилось, о его улучшении сообщили только 9% опрошенных. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на результаты исследования НИУ ВШЭ, основанные на кратких итогах опросов потребителей, проводимых Росстатом ежеквартально.



Свое текущее материальное положение в III квартале 2016 года лишь 0,1% участников опроса оценили как «очень хорошее». Около 7% сообщили о «хорошем» материальном положении, почти две трети оценили его как «среднее». В то же время четверть респондентов указала «плохую» и почти 4% — на «очень плохую» ситуацию.



На снижение цен в ближайшей перспективе надеется около 1% респондентов (на их значительное падение — только 0,1%). Около 8% предполагают, что цены останутся на прежнем уровне. Подавляющее большинство участников опроса опасается роста цен, причем почти половина (46,8%) ожидает их значительного роста.



Лишь весьма небольшому числу участников опроса сложившаяся ситуация представляется очень благоприятной для совершения крупных покупок и формирования сбережений (0,5% и 0,4% соответственно). Умеренно благоприятные условия отметили 8,7% и 6,3% респондентов, нейтральной позиции — «плюсов» и «минусов» одинаково — придерживались 35,4% и 29%. Более половины (53% и 61,3%) заявили о неблагоприятной ситуации и для совершения крупных покупок, и для сбережений, причем соответственно 20,4% и 25,4% считали ее «совсем неблагоприятной».



В целом, резюмируют социологи, подобное распределение ответов говорит о том, что почти треть населения страны недовольна своим материальным положением, 90% ожидают повышения цен в ближайшем будущем. Также можно предположить, что более половины россиян не наращивают свои сбережения и не покупают дорогостоящие товары, то есть тратят подавляющую часть своего бюджета на текущие расходы.



Согласно исследованию, улучшения личного материального положения в течение текущего года ожидают 11% респондентов, а его ухудшения — 23%. Позитивно оценили произошедшие в годовом интервале изменения в экономике России 11% участников опроса, негативно — 50%. Положительных изменений в экономике России через год ожидают 20% опрошенных, отрицательных — 27%.

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