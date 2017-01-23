Кризис

В Свердловской области на 6,7% вырос объем микрозаймов

Свердловская область заняла пятое место в рейтинге регионов России с наибольшими объемами займов, предоставленными населению микрофинансовыми институтами (МФИ). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



На 1 января 2017 года общий объем действующих займов достигает 3,85 млрд руб., что на 6,7% больше показателей III квартала 2016 года. Из общего объема займов 1,9 млрд приходится на кредиты на покупку потребительских товаров и 1,95 — микрозаймы.



Всего, по данным НБКИ, суммарный объем предоставленных МФИ займов населению России составил 120,8 млрд руб., увеличившись за VI квартал 2016 года на 9,9% (на 1 октября 2016 года — 109,8 млрд руб.).



Из общего объема займов МФИ 64,9 млрд руб. приходится на займы на покупку потребительских товаров, а 55,9 млрд руб. — на микрозаймы. На 1 января 2017 года было зафиксировано 8,91 млн действующих займов, что на 11,2% больше, чем по итогам III квартала 2016 года (на 01.10.2016 — 7,97 млн ед.).



В структуре портфеля МФИ в VI квартале 2016 года доли микрозаймов и кредитов на покупку потребительских товаров остались неизменными — 45,0% и 55% соответственно.



В VI квартале 2016 года средний размер займов микрофинансовых организаций также не претерпел существенных изменений. Так, средний размер займа на покупку потребительских товаров в VI квартале 2016 года составил 18,1 тыс. руб., снизившись на 0,2 тыс. руб. (или на 1,1%) по сравнению с III кварталом 2016 года (18,3 тыс. руб. на 1 октября 2016 года). В свою очередь, средний размер микрозайма в VI квартале 2016 года составил 10,5 тыс. руб., сократившись на 0,1 тыс. руб. (или на 1,0%) по сравнению с предыдущим кварталом (10,6 тыс. руб.).

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