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Прокуратура отказалась от иска к указу губернатора о новом регламенте правительства Свердловской области

23 январь 2017 (17:46)

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2017. Свердловский областной суд прекратил рассмотрение иска прокуратуры региона об оспаривании указа губернатора № 713-УГ от 28 ноября 2016 года о новом регламенте правительства области.

«Производство по делу было прекращено в связи с тем, что прокуратура отказалась от иска, поскольку оспариваемый нормативный акт был отменен. По сути, администрация губернатора добровольно исполнила требования прокуратуры», — пояснили УрБК в пресс-службе облсуда.

Таким образом, реформа областного правительства с отказом от поста председателя кабмина завершена.

Напомним, что 21 декабря 2016 года прокурор Свердловской области Сергей Охлопков направил в суд административно-исковое заявление с требованием признать недействующим со дня принятия ряд положений указа губернатора Евгения Куйвашева от 8 ноября 2016 года «Об организации деятельности правительства Свердловской области», а также ряд положений временного регламента регионального правительства.

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