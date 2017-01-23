ОСАГО: Сомнительные эксперименты

Свердловские автовладельцы столкнулись с первыми проблемами, связанными со вступлением в силу поправок к закону об ОСАГО. Среди них «зависание» сайтов, многократное перенаправление страхователей из одной компании в другую, появление в интернете «сайтов-двойников». Однако эти сложности могут носить временный характер. По мнению экспертов, более существенные проблемы, касающиеся нарушений прав собственников автомобилей, могут возникнуть в случае введения с 1 июля текущего года «ремонтных» поправок.Напомним, с 1 января 2017 года вступили в силу изменения в федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», в соответствии с которыми страховщики обязаны обеспечить возможность заключения договора ОСАГО в виде электронного документа с каждым лицом, обратившимся с заявлением о заключении такого договора.По замыслу законодателей, введение обязательного электронного полиса повысит доступность «автогражданки» и сделает систему более прозрачной, в частности, позволит пресечь злоупотребления страховых компаний, навязывающих клиентам дополнительные услуги.«Электронные продажи позволят существенно повысить доступность услуги ОСАГО и поднять сервис страховщиков на качественно новый, отвечающий современным требованиям финансового рынка уровень. При разработке документов мы учли мнение и опыт страхового сообщества. Все это позволяет нам рассчитывать на успешный старт проекта», — отметил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.В то же время автовладельцы уже столкнулись с первыми «накладками» при получении электронных полисов. Так, по словам президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса, в случае невозможности заключения электронного договора ОСАГО страховщиком автовладельцу будет предложено перейти на сайт другой компании (замещающий страховщик). На практике же оказалось, что этот процесс может занять достаточно долгое время.«Электронный полис удобен, если удается его оформить. Но нам известны случаи в Екатеринбурге, когда граждан перенаправляли с сайта на сайт несколько раз. Один из этих людей смог застраховать свой автомобиль только в седьмой по счету компании. Такая система открывает новые возможности для интернет-мошенничества», — рассказал на пресс-конференции представитель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Олег Таратухин.Эксперты также отмечают, что распечатку полиса, являющуюся документом, подтверждающим его наличие у водителя, легко подделать. Уже сегодня в области возникают споры между автомобилистами и инспекторами ГИБДД, касающиеся их подлинности.«В местах, где нет интернета, невозможно проверить подлинность электронного полиса ОСАГО. Но это проблемы инспекторов. Реальная же опасность возникает в случае оформления ДТП по европротоколу, когда потерпевшему виновник аварии предъявляет такую страховку. В этом случае подделка может обнаружиться только в страховой компании», — поясняет Олег Таратухин.Впрочем, по мнению экспертов, основные проблемы, касающиеся проводимой Минфином РФ реформы ОСАГО, еще впереди. Они будут связаны с вступлением в силу «ремонтных» поправок, дающих страховщику право выбирать, в какой форме компенсировать ущерб потерпевшему при ДТП — деньгами или ремонтом.«Это вопиющее нарушение прав автовладельцев. У потерпевшего нет обязанности ремонтировать машину: он может продать ее в разбитом виде, ездить с царапинами, но имеет право на компенсацию. Понятно, что страховые компании таким образом сократят расходы за счет услуг ремонтных организаций: оптовые заказы, использование запчастей б/у или китайских, некачественных материалов, привлечение не самых квалифицированных специалистов позволят существенно сэкономить. Страховщик будет выбирать сервис не по качеству, а по стоимости», — полагает представитель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Владимир Селянин.По его словам, при этом ответственность за некачественный ремонт будет нести страховая компания, а не автосервис. Пока они будут разбираться между собой, может пройти год или даже больше.Ситуация усугубляется отсутствием в Екатеринбурге достаточного количества автосервисов и учебных заведений, готовящих высококвалифицированных специалистов в области авторемонта. Все эти факторы, по мнению специалистов, могут привести к коллапсу системы ОСАГО и массовым судебным искам.«Изменения 2014 года были оптимальными. Надо было заставить их работать, а не идти на авантюру с ремонтами. К чему новые поправки приведут и кто от этого выиграет, пока сказать невозможно», — полагает Олег Таратухин.Таким образом, вопрос о судьбе изменений в закон об ОСАГО остается открытым несмотря на то, что часть из них уже вступила в силу. Эксперты отмечают, что сегодня ни власти, ни надзорные органы не имеют действенных инструментов контроля за деятельностью участников данного сегмента страхового рынка. Впрочем, ситуация может проясниться после принятия Госдумой в ходе весенней сессии необходимых подзаконных актов, конкретизирующих условия реформы.