Новости дня
Только 2% россиян верят в окончание кризиса в экономике через год
23 январь 2017 (17:31)
УрБК, Москва, 23.01.2017. На сегодняшний день только 2% россиян верят в то, что экономический кризис закончится через год. Об этом сообщает фонд «Общественное мнение».
При этом 13% респондентов считают, что кризис в экономике через год будет сильнее, столько же (13%) — что слабее, 26% полагают, что он будет примерно таким же.
Между тем доля россиян, считающих, что сейчас в стране есть экономический кризис, снизилась с 77% в ноябре до 70% сейчас.
О том, что в России кризиса нет, сказал каждый пятый (19%). Затруднились ответить 12% участников опроса.
Отвечая на вопрос, в чем именно этот кризис проявляется, россияне указали в первую очередь на инфляцию (30%), снижение уровня жизни, задержки, уменьшение выплат (27%), безработицу, сокращения на работе (14%).
При этом 13% респондентов считают, что кризис в экономике через год будет сильнее, столько же (13%) — что слабее, 26% полагают, что он будет примерно таким же.
Между тем доля россиян, считающих, что сейчас в стране есть экономический кризис, снизилась с 77% в ноябре до 70% сейчас.
О том, что в России кризиса нет, сказал каждый пятый (19%). Затруднились ответить 12% участников опроса.
Отвечая на вопрос, в чем именно этот кризис проявляется, россияне указали в первую очередь на инфляцию (30%), снижение уровня жизни, задержки, уменьшение выплат (27%), безработицу, сокращения на работе (14%).
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Более 70% россиян ощущают экономический кризис в стране
- Более 70% россиян ощущают экономический кризис в стране
- Более 70% россиян ощутили экономический кризис
- ФОМ: более 70% россиян ощутили экономический кризис
- Более 30% россиян считают, что в стране есть экономический кризис
Loading...