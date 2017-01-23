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Свердловские предприятия в 2016 году незаконно вывели за границу 4 млрд рублей
23 январь 2017 (17:19)
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2017. Екатеринбургская таможня выявила факты незаконного вывода капитала за рубеж на сумму 4 млрд руб., что в четыре раза выше уровня предыдущего года. Об этом на пресс-конференции сообщил глава ведомства Сергей Абросимов.
По его словам, участники ВЭД регулярно совершенствуют схемы ухода от валютного контроля.
«Одна из причин роста числа преступлений — упразднение федеральной службы финансово-бюджетного надзора. Часть функций по валютному контролю была передана Екатеринбургской таможне. В 2016 году мы выявили сделки, связанные с незаконным выводом из России денежных средств в страны Таможенного союза. Предприниматели предоставили в уполномоченный банк подложные товарно-транспортные документы из Казахстана. Также у нас сохраняется проблема возврата валютной выручки со стороны экспортеров леса. То есть компании, которые вывозят лесоматериалы из Свердловской области, заключают контракты с предприятиями стран СНГ на поставку своей продукции. Лес отправляется заказчику, однако деньги в обратном направлении не поступают. Экспортеры пытаются «раствориться», — заявил Сергей Абросимов.
По его словам, участники ВЭД регулярно совершенствуют схемы ухода от валютного контроля.
«Одна из причин роста числа преступлений — упразднение федеральной службы финансово-бюджетного надзора. Часть функций по валютному контролю была передана Екатеринбургской таможне. В 2016 году мы выявили сделки, связанные с незаконным выводом из России денежных средств в страны Таможенного союза. Предприниматели предоставили в уполномоченный банк подложные товарно-транспортные документы из Казахстана. Также у нас сохраняется проблема возврата валютной выручки со стороны экспортеров леса. То есть компании, которые вывозят лесоматериалы из Свердловской области, заключают контракты с предприятиями стран СНГ на поставку своей продукции. Лес отправляется заказчику, однако деньги в обратном направлении не поступают. Экспортеры пытаются «раствориться», — заявил Сергей Абросимов.
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