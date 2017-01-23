Дайджест
Россиян обвинили в участии в карательной операции на Донбассе
23 январь 2017 (17:16)
СК России возбудил уголовные дела в отношении пятерых граждан, обвиняемых в причастности к деятельности украинской экстремистской организации «Правый сектор» (ПС; запрещена в РФ). Об говорится в сообщении ведомства, передает портал «Лента.ру».
Расследование в отношении Игоря Чудинова, Геннадия Хамраева, Георгия Стоцкого, Романа Стригункова и Александра Валова ведется по частям 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ «Руководство деятельностью экстремистской организации и участие в ней».
По версии следствия, мужчины в разное время выехали из России на Украину, где вступили в ряды «Правого сектора».
«Чудинов как заместитель командира одного из боевых структурных подразделений Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», а Хамраев как боец названного подразделения принимали активное участие в карательных операциях против мирного населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР», — отмечается в сообщении СК.
Расследование в отношении Игоря Чудинова, Геннадия Хамраева, Георгия Стоцкого, Романа Стригункова и Александра Валова ведется по частям 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ «Руководство деятельностью экстремистской организации и участие в ней».
По версии следствия, мужчины в разное время выехали из России на Украину, где вступили в ряды «Правого сектора».
«Чудинов как заместитель командира одного из боевых структурных подразделений Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», а Хамраев как боец названного подразделения принимали активное участие в карательных операциях против мирного населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР», — отмечается в сообщении СК.
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