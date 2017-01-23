Дайджест
В Находке арестовали более 163 тыс. флаконов «Боярышника»
23 январь 2017 (17:15)
В Находке изъяли более 163 тыс. флаконов запрещенных к обороту спиртосодержащих изделий. Об этом сообщается на официальном сайте краевого УМВД.
«3564 коробки, в которых находилось свыше 163 тыс. флаконов «Боярышника», «Перцовки» и косметических жидких спиртосодержащих изделий, запрещенных к обороту на территории Российской Федерации, обнаружены и изъяты полицейскими в одном из складских помещений на территории базы на улице Угольной в Находке», — говорится в тексте официального сообщения.
По данному факту было возбуждено административное дело в соответствии с ч.2 ст. 14.1 КоАП (Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения).
«3564 коробки, в которых находилось свыше 163 тыс. флаконов «Боярышника», «Перцовки» и косметических жидких спиртосодержащих изделий, запрещенных к обороту на территории Российской Федерации, обнаружены и изъяты полицейскими в одном из складских помещений на территории базы на улице Угольной в Находке», — говорится в тексте официального сообщения.
По данному факту было возбуждено административное дело в соответствии с ч.2 ст. 14.1 КоАП (Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения).
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