Дайджест

В Находке арестовали более 163 тыс. флаконов «Боярышника»

В Находке изъяли более 163 тыс. флаконов запрещенных к обороту спиртосодержащих изделий. Об этом сообщается на официальном сайте краевого УМВД.



«3564 коробки, в которых находилось свыше 163 тыс. флаконов «Боярышника», «Перцовки» и косметических жидких спиртосодержащих изделий, запрещенных к обороту на территории Российской Федерации, обнаружены и изъяты полицейскими в одном из складских помещений на территории базы на улице Угольной в Находке», — говорится в тексте официального сообщения.



По данному факту было возбуждено административное дело в соответствии с ч.2 ст. 14.1 КоАП (Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения).

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: