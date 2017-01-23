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Венесуэла выпустила вертикальные банкноты

Венесуэла начала выпускать новые вертикальные банкноты. Об этом сообщает BBC News.



До этого момента самой крупной банкнотой были 100 боливаров (на ней изображение также было ориентировано вертикально). По информации BBC News, сейчас на черном рынке 20 тыс. боливаров стоят менее шести долларов (почти 400 руб. по текущему курсу).



Необходимость в новых банкнотах возникла из-за финансовой реформы: в рамках объявленной борьбы со спекулянтами и дефицитом было решено изъять из оборота банкноту в 100 боливаров.

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