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В Якутии обстреляли скорую помощь

Житель Якутии обстрелял машину скорой помощи. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.



По данным ведомства, инцидент произошел в субботу в городе Алдан. Мужчина начал вести себя агрессивно, ходил по дому с ружьем, в результате чего его жена и сын ушли, вызвав полицию и скорую помощь. По словам родственников, такое поведение было замечено впервые.



После прибытия полиции и медиков мужчина сначала выстрелил в воздух, а затем, прицелившись через окно дома, три раза выстрелил в сторону автомобиля скорой помощи, в которой находился водитель. Тогда стражи порядка потребовали от него бросить оружие и после того, как он не подчинился, произвели выстрел на поражение, ранив мужчину в плечо и живот. Пострадавший, который оказался владельцем бизнеса в сфере ритуальных услуг, госпитализирован в тяжелом состоянии.

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