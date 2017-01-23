Дайджест
В Якутии обстреляли скорую помощь
23 январь 2017 (17:15)
Житель Якутии обстрелял машину скорой помощи. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел в субботу в городе Алдан. Мужчина начал вести себя агрессивно, ходил по дому с ружьем, в результате чего его жена и сын ушли, вызвав полицию и скорую помощь. По словам родственников, такое поведение было замечено впервые.
После прибытия полиции и медиков мужчина сначала выстрелил в воздух, а затем, прицелившись через окно дома, три раза выстрелил в сторону автомобиля скорой помощи, в которой находился водитель. Тогда стражи порядка потребовали от него бросить оружие и после того, как он не подчинился, произвели выстрел на поражение, ранив мужчину в плечо и живот. Пострадавший, который оказался владельцем бизнеса в сфере ритуальных услуг, госпитализирован в тяжелом состоянии.
По данным ведомства, инцидент произошел в субботу в городе Алдан. Мужчина начал вести себя агрессивно, ходил по дому с ружьем, в результате чего его жена и сын ушли, вызвав полицию и скорую помощь. По словам родственников, такое поведение было замечено впервые.
После прибытия полиции и медиков мужчина сначала выстрелил в воздух, а затем, прицелившись через окно дома, три раза выстрелил в сторону автомобиля скорой помощи, в которой находился водитель. Тогда стражи порядка потребовали от него бросить оружие и после того, как он не подчинился, произвели выстрел на поражение, ранив мужчину в плечо и живот. Пострадавший, который оказался владельцем бизнеса в сфере ритуальных услуг, госпитализирован в тяжелом состоянии.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В США подросток выстрелил в своего сверстника
- В поселке Рефтинский начата проверка по факту смерти женщины из-за несвоевременного прибытия скорой помощи
- Австралийских полицейских атаковали самурайским мечом
- Пожилой житель Якутии умер после купания в крещенской проруби
- Ученик начальных классов в Бразилии выстрелил в учительницу и убил себя
Loading...