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Средняя пенсия в России в 2017 году составит 13 тыс. 620 рублей

УрБК, Москва, 23.01.2017. Средняя пенсия в России в 2017 году составит 13 тыс. 620 руб. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, передает «Интерфакс».



«В 2017 году средний размер пенсий в РФ достигнет 13 тыс. 620 руб., и величина пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%», — сказала она на совещании главы кабинета министров Дмитрия Медведева со своими заместителями в понедельник.



Д. Медведев, в свою очередь, напомнил, что в текущем году правительство возвращается к прежней системе индексации пенсий. Страховая пенсия в этом году будет повышена с 1 февраля, она вырастет на уровень инфляции 2016 года, которая составила 5,4%.



«Деньги мы предусмотрели в законе о бюджете Пенсионного фонда на эти цели в полном объеме: в общей сложности на это планируется потратить около 230 млрд руб. Деньги весьма значительные», — заявил председатель правительства, отметив, что соответствующие документы им подписаны.



Вице-премьер уточнила, что увеличение пенсий с 1 февраля на 5,4% коснется 31 млн 400 тыс. неработающих пенсионеров.



«Наша задача была сохранить покупательную способность страховой пенсии, и эта задача будет достигнута», — подчеркнула О. Голодец.



Также она рассказала о том, что в настоящий момент Минтрудом готовится еще один нормативный акт правительства, который связан с тем, что с 1 апреля текущего года должна быть произведена еще одна доиндексация пенсий в соответствии с законом о бюджете РФ.

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