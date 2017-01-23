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Более 10,5 тыс. сотрудников Группы ЧТПЗ повысили профессиональные навыки в 2016 году

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2017. В 2016 году более 10 тыс. 500 сотрудников трубного дивизиона Группы ЧТПЗ — Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов — прошли различные виды обучения. Бюджет программы составил 27,5 млн руб., сообщает отдел по связям с общественностью компании.



7 тыс. 100 рабочих обучались требованиям промышленной безопасности и охраны труда, проходили переподготовку на базе предприятий и корпоративного Образовательного центра, а также ведущих российских учреждений профобучения.



Наибольшее количество сотрудников получили новые, вторые и смежные рабочие профессии. Востребованными специальностями в 2016 году стали: резчик труб и заготовок, слесарь-ремонтник, термист проката и труб, сварщик, стропальщик, машинист крана, всего же обучение проводилось по 250 наименованиям рабочих профессий.



Порядка 3 тыс. 500 сотрудников категории РСС (руководителей, специалистов и служащих) повышали квалификацию по направлениям своей деятельности, принимали участие в программах развития талантов. На протяжении трех лет в Группе ЧТПЗ реализуется программа кадрового резерва «Сила Белой металлургии». В 2016 году ее участниками стали 380 управленцев различного уровня — представителей производственного блока и дирекций. По итогам 2016 года 71% имеющихся вакансий руководителей производственных площадок закрыт за счет участников программы «Сила Белой металлургии».



С 2015 года реализуются программы развития управленцев высшего звена топ-40 и управленцев среднего звена топ-300. Основная цель — развитие сотрудников в текущих должностях, наращивание профессиональных навыков. Для этого в течение года для участников проводятся обучающие семинары и тренинги с использованием передовых практик HR.



«Группа ЧТПЗ задает высокие стандарты в отрасли. Чтобы держать планку, белые металлурги — и производственного блока, и управленцы — должны постоянно совершенствоваться, получать новые знания и компетенции. Поэтому в Группе ЧТПЗ большое внимание уделяется обучению и развитию сотрудников. В 2017 году все программы повышения профессиональных навыков трубников будут продолжены и получат свое развитие. Планируется, что в течение года обучение пройдут около 12 тыс. рабочих, специалистов и руководителей», — приводятся в сообщении слова директора по персоналу Группы ЧТПЗ Светланы Кузьминых.

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