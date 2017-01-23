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Акционеры «МегаФона» одобрили покупку контрольного пакета в Mail.ru Group

УрБК, Москва, 23.01.2017. Акционеры ПАО «МегаФон» на внеочередном собрании 20 января одобрили сделку по приобретению доли в Mail ru Group. Об этом говорится в сообщении оператора.



«За» сделку было отдано 209 млн 293 тыс. 635 голосов, «против» — 10 млн 765 тыс.598 голосов. Воздержались 176,6 тыс. голосов.



«МегаФон» планирует выкупить 63,8% голосующих акций (15,2% капитала) Mail.ru у структур своего контролирующего акционера — USM Group Алишера Усманова и его партнеров.



Сумма сделки, как ожидается, составит 740 млн долл. США: 640 млн подлежат выплате в момент закрытия сделки, еще 100 млн отложенного платежа должны быть выплачены через год после ее закрытия. «МегаФон» намерен заплатить за пакет из собственных средств и заемные средства для сделки привлекать не планирует.



После завершения сделки «Мегафон» и Mail.Ru продолжат работать полностью на рыночных условиях. Менеджмент обеих компаний будет независимым, любые возможные соглашения между компаниями будут заключаться на коммерческих, полностью рыночных условиях, отмечалось ранее в сообщении «МегаФона». Значительных изменений в основной операционной деятельности Mail.Ru и системе корпоративного управления не ожидается.



Morgan Stanley и Cleary Gottlieb Steen & Hamilton выступают соответственно финансовым и юридическим консультантами «МегаФона». Свои консультанты были и у специального комитета совета директоров «Мегафона», в который вошли независимые и неисполнительные директора — это Bank of America Merrill Lynch и White & Сase.

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