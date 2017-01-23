Кризис
Ввод жилья в Свердловской области в 2016 году сократился на 14,9%
23 январь 2017 (14:54)
В январе-декабре 2016 года в Свердловской области ввели в эксплуатацию 2 млн 107,5 тыс. кв. м. жилья, что на 14,9% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщает Свердловскстат.
В сегменте индивидуального жилого строительства (ИЖС) в прошлом году было введено 768,3 тыс. кв. м. Это на 27,5% меньше уровня 2015 года.
В сегменте индивидуального жилого строительства (ИЖС) в прошлом году было введено 768,3 тыс. кв. м. Это на 27,5% меньше уровня 2015 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Ввод жилья в Свердловской области в 2016 году сократился на 14,9%
- Объем строительства жилья в Свердловской области в январе-мае упал на 30%
- Ввод жилья в Свердловской области сократился на 39,8%
- Ввод жилья в Свердловской области в январе-апреле сократился на 39,8%
- В Свердловской области в январе сдали 85,5 тыс. кв. метров жилья
Loading...