Кризис

Ввод жилья в Свердловской области в 2016 году сократился на 14,9%

23 январь 2017 (14:54)

В январе-декабре 2016 года в Свердловской области ввели в эксплуатацию 2 млн 107,5 тыс. кв. м. жилья, что на 14,9% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщает Свердловскстат.

В сегменте индивидуального жилого строительства (ИЖС) в прошлом году было введено 768,3 тыс. кв. м. Это на 27,5% меньше уровня 2015 года.

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