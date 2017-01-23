Кризис

Ввод жилья в Свердловской области в 2016 году сократился на 14,9%

В январе-декабре 2016 года в Свердловской области ввели в эксплуатацию 2 млн 107,5 тыс. кв. м. жилья, что на 14,9% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщает Свердловскстат.



В сегменте индивидуального жилого строительства (ИЖС) в прошлом году было введено 768,3 тыс. кв. м. Это на 27,5% меньше уровня 2015 года.

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