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В Екатеринбурге выявлены нарушения на железнодорожных переездах
23 январь 2017 (14:23)
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2017. Свердловской транспортной прокуратурой выявлены нарушения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных переездах Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что вопреки требованиям федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» железнодорожный переезд, расположенный на 2 км перегона Екатеринбург-Пассажирский — Екатеринбург-Товарный, не оборудован специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения.
Аналогичные нарушения выявлены на других железнодорожных переездах в Екатеринбурге.
Свердловским транспортным прокурором в суд направлены исковые заявления о возложении на ОАО «РЖД» обязанности привести железнодорожные переезды в соответствие с требованиями, установленными законом.
Установлено, что вопреки требованиям федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» железнодорожный переезд, расположенный на 2 км перегона Екатеринбург-Пассажирский — Екатеринбург-Товарный, не оборудован специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения.
Аналогичные нарушения выявлены на других железнодорожных переездах в Екатеринбурге.
Свердловским транспортным прокурором в суд направлены исковые заявления о возложении на ОАО «РЖД» обязанности привести железнодорожные переезды в соответствие с требованиями, установленными законом.
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