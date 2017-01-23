Новости дня
Минтруд поддержал идею ограничить покупки за наличные в России
23 январь 2017 (14:04)
УрБК, Москва, 23.01.2017. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин назвал очень правильной идею ограничить в России совершение дорогих покупок за наличные. Об этом сообщает ТАСС.
«Очень правильное решение. Где вы за границей купите что-то дорогое за наличные? Там 500 евро нигде разменять нельзя», — сказал министр.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов призвал вернуться к обсуждению вопроса о сокращении расчетов наличными деньгами в России при совершении крупных покупок, таких как недвижимость, автомобили и драгоценности.
По его мнению, за счет этого можно было бы сделать экономику более прозрачной и собрать больше налогов.
«Очень правильное решение. Где вы за границей купите что-то дорогое за наличные? Там 500 евро нигде разменять нельзя», — сказал министр.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов призвал вернуться к обсуждению вопроса о сокращении расчетов наличными деньгами в России при совершении крупных покупок, таких как недвижимость, автомобили и драгоценности.
По его мнению, за счет этого можно было бы сделать экономику более прозрачной и собрать больше налогов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Минтруд: «Налог на тунеядцев» может составить 20 тыс. рублей
- Российские власти не намерены отменять пенсии работающим пенсионерам
- Минпромторг поддержал идею ввести акциз на сахаросодержащие напитки
- Минфин РФ предложил ограничить расходы бюджета на подготовку к ЧМ-2018 на законодательном уровне
- Министр финансов РФ Антон Силуанов: введение ограничений на осуществление наличных денежных расчетов вполне возможно
Loading...