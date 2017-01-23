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Минтруд поддержал идею ограничить покупки за наличные в России

УрБК, Москва, 23.01.2017. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин назвал очень правильной идею ограничить в России совершение дорогих покупок за наличные. Об этом сообщает ТАСС.



«Очень правильное решение. Где вы за границей купите что-то дорогое за наличные? Там 500 евро нигде разменять нельзя», — сказал министр.



Ранее глава Минфина Антон Силуанов призвал вернуться к обсуждению вопроса о сокращении расчетов наличными деньгами в России при совершении крупных покупок, таких как недвижимость, автомобили и драгоценности.



По его мнению, за счет этого можно было бы сделать экономику более прозрачной и собрать больше налогов.

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