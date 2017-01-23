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У главы МинЖКХ Свердловской области появился новый заместитель
23 январь 2017 (13:49)
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2017. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указы о кадровых назначениях в министерстве энергетики и ЖКХ региона. На должность первого заместителя министра назначен Игорь Чикризов, на должность заместителя — Андрей Кислицын.
Как сообщается на официальном сайте правительства области, И. Чикризов прошел трудовой путь от электрослесаря до заместителя директора филиала ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» «Екатеринбургский». С апреля 2008 года занимал должность заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.
В должности первого заместителя министра энергетики и ЖКХ он будет курировать сферу топливно-энергетического комплекса и стратегического развития ТЭК и ЖКХ.
А. Кислицын с 2000 года по 2003 год работал начальником технического отдела управления капитального строительства Белоярской АЭС. В 2003 году был избран главой городского округа Заречный. С 2012 по 2014 годы он уже работал в должности заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области.
А. Кислицын будет курировать вопросы реализации госпрограммы развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности Свердловской области.
Таким образом, у главы регионального МинЖКХ теперь три заместителя, включая Сергея Гайду.
Как сообщается на официальном сайте правительства области, И. Чикризов прошел трудовой путь от электрослесаря до заместителя директора филиала ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» «Екатеринбургский». С апреля 2008 года занимал должность заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.
В должности первого заместителя министра энергетики и ЖКХ он будет курировать сферу топливно-энергетического комплекса и стратегического развития ТЭК и ЖКХ.
А. Кислицын с 2000 года по 2003 год работал начальником технического отдела управления капитального строительства Белоярской АЭС. В 2003 году был избран главой городского округа Заречный. С 2012 по 2014 годы он уже работал в должности заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области.
А. Кислицын будет курировать вопросы реализации госпрограммы развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности Свердловской области.
Таким образом, у главы регионального МинЖКХ теперь три заместителя, включая Сергея Гайду.
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