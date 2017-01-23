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У главы МинЖКХ Свердловской области появился новый заместитель

23 январь 2017 (13:49)

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2017. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указы о кадровых назначениях в министерстве энергетики и ЖКХ региона. На должность первого заместителя министра назначен Игорь Чикризов, на должность заместителя — Андрей Кислицын.

Как сообщается на официальном сайте правительства области, И. Чикризов прошел трудовой путь от электрослесаря до заместителя директора филиала ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» «Екатеринбургский». С апреля 2008 года занимал должность заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

В должности первого заместителя министра энергетики и ЖКХ он будет курировать сферу топливно-энергетического комплекса и стратегического развития ТЭК и ЖКХ.

А. Кислицын с 2000 года по 2003 год работал начальником технического отдела управления капитального строительства Белоярской АЭС. В 2003 году был избран главой городского округа Заречный. С 2012 по 2014 годы он уже работал в должности заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области.

А. Кислицын будет курировать вопросы реализации госпрограммы развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности Свердловской области.

Таким образом, у главы регионального МинЖКХ теперь три заместителя, включая Сергея Гайду.

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