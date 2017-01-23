Ввод жилья на Урале сократился почти на 15%

В январе-декабре 2016 года в Свердловской области ввели в эксплуатацию 2 млн 107,5 тыс. кв. м. жилья, что на 14,9% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года. В предыдущем году на Среднем Урале построили 2 млн 483,7 тыс. кв. м. Как отмечают эксперты, в 2017 году снижение темпов ввода жилья в регионе ускорится, так как застройщики будут запускать объекты, строительство которых началось уже в кризисное время.По итогам 2016 года в Екатеринбурге сдали в эксплуатацию 1 млн 029 тыс. кв. м. жилья. Это на 168 тыс. кв. м. меньше, чем в 2015 году (1 млн 197 тыс. кв. м.). Несмотря на то, что уральская столица в очередной раз смогла преодолеть психологически важную отметку в 1 млн кв. м., большинство экспертов сходятся во мнении, что в текущем году в городе произойдет настоящий обвал жилищного строительства.«По моим прогнозам, в 2017 году в Екатеринбурге построят не больше 500-600 тыс. кв. м. Это обусловлено тем, что емкость рынка сужается. Далеко не все объекты, сданные в 2016 году, реализованы, поэтому в текущем году застройщики предложат своим потребителям новые преференции, дисконты, «фишки». Хотя цены, скорее всего, останутся прежними», — считает президент Российской гильдии риэлторов (РГР) Татьяна Деменок.Подобного мнения придерживается начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.«Здесь самый важный показатель — объем закладки новых проектов. Он позволяет прогнозировать ситуацию со сдачей жилья. В 2013-2014 году в Екатеринбурге ежегодно закладывали 1,4 млн кв. м. в год. В 2015 году — 700 тыс. кв. м. За первые III квартала 2016 года — 500 тыс. Поскольку у нас сокращается число новых проектов, то и объем ввода в ближайшие годы тоже будет снижаться. В 2017 году в Екатеринбурге могут сдать около 700 тыс. кв. м. Мы видим, что многие застройщики, получив разрешение на строительство, не выходят на стройплощадку», — сообщил Михаил Хорьков.Аналогичная ситуация может произойти и в других свердловских муниципалитетах. По итогам 2016 года практически все они продемонстрировали отрицательную динамику по объемам жилищного строительства. Наиболее стремительное снижение показали Сысертский городской округ (объемы ввода сократились с 153 до 87 тыс. кв. м.), Белоярский городской округ (с 114 до 66 тыс. кв. м.), Заречный (с 46 до 29 тыс. кв. м.) и Полевской (с 49 до 32 тыс. кв. м.).В наиболее крупных провинциальных городах также наблюдается сложная ситуация. Каменск-Уральский, который в 2015 году был одним из лидеров в регионе по объемам жилищного строительства (56 тыс. кв. м.), в прошлом году не смог преодолеть отметку в 30 тыс. кв. м. Нижний Тагил повторил результат предыдущего года (86 тыс. кв. м.).Как отмечают эксперты, в малых муниципалитетах ситуация на рынке жилья заметно хуже, чем в Екатеринбурге.«В периферийных городах заметно ниже платежеспособный спрос. Соответственно, число сделок купли-продажи здесь заметно меньше. Если говорить о городах-спутниках (Арамиль, Верхняя Пышма, Среднеуральск, Березовский), то ситуация относительно неплохая. В тех городах, которые расположены подальше от Екатеринбурга, все сложнее», — заявил руководитель аналитического отдела группы компаний «Новосёл» Сергей Меньшенин.Таким образом, снижение объемов жилищного строительства в Свердловской области, которое зафиксировали в 2016 году, продолжится в 2017-2018 годах. Темпы ввода новостроек в текущем году в Екатеринбурге могут сократиться в два раза. В малых городах — еще глубже. Ситуация изменится только после того, как на Среднем Урале снова будут закладывать большое число новых проектов. Пока никаких экономических предпосылок для этого нет. В этих условиях многие застройщики не хотят рисковать и выводить на рынок анонсированные ранее жилые комплексы.