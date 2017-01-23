Новости дня

«ЭнергосбыТ Плюс» заплатил штраф 737,5 тыс. рублей, назначенный свердловским УФАС

УрБК, Москва, 23.01.2017. ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» заплатило в федеральный бюджет штраф 737 тыс. 500 руб., назначенный свердловским УФАС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Антимонопольным органом признан факт нарушения ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции, выразившийся в инициировании и введении ограничения режима потребления электроэнергии в отношении объекта ОАО «ЦНИИПП», к которому присоединены энергопринимающие устройства иных потребителей (межрайонной инспекции ФНС России № 24, управления ФССП Свердловской области, ООО «ПГ «Генерация»), не имеющих задолженности по оплате электрической энергии, что недопустимо законодательством в сфере электроэнергетики», — сказано в сообщении.



Свердловское УФАС России признало ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 1 статьи 14.31 КоАП РФ, и назначило ему административный штраф в размере 737 тыс. 500 руб. В настоящее время компания заплатила штраф.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: