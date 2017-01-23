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Операторы могут получить возможность продавать sim-карты через интернет

УрБК, Москва, 23.01.2017. Операторы связи с 2019 года могут получить возможность заключать договоры с абонентами об оказании услуг связи с помощью автоматизированных устройств и в электронной форме. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на поправки в законе «О связи».



При этом операторам позволят проверять достоверность сведений об абонентах не только по документу, удостоверяющему личность, но и через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), квалификационную электронную подпись, единый портал госуслуг и с помощью подключения к системам госорганов, в том числе к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).



Операторы связи также будут обязаны подтвердить достоверность сведений о своих абонентах до конца 2018 года. Для этого операторы государственных информационный систем, в том числе баз Пенсионного фонда России (ПФР) и Федерального фонда ОМС (ФФОМС), до 31 марта 2017 года должны будут безвозмездно обеспечить операторам доступ к этим системам.



Поправки откроют для мобильных операторов альтернативный источник дистрибуции sim-карт, в том числе позволят получать заявки и проверять данные абонентов дистанционно, например, через портал госуслуг.

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