Дайджест
Советника Трампа заподозрили в связях с Россией
23 январь 2017 (12:30)
Контрразведка провела расследование возможных связей между советником по национальной безопасности нового президента США Майклом Флинном и Россией. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.
Сроки начала расследования и его итоги, как утверждает издание, неизвестны. Спецслужбы ставили перед собой задачу выяснить характер контактов Флинна с российскими чиновниками и степень их законности.
Ключевым вопросом стали телефонные разговоры советника Дональда Трампа с послом РФ в США Сергеям Кисляком, состоявшиеся в конце декабря. Кроме того, предметом расследования стали более ранние контакты Флинна с представителями российских властей.
Сроки начала расследования и его итоги, как утверждает издание, неизвестны. Спецслужбы ставили перед собой задачу выяснить характер контактов Флинна с российскими чиновниками и степень их законности.
Ключевым вопросом стали телефонные разговоры советника Дональда Трампа с послом РФ в США Сергеям Кисляком, состоявшиеся в конце декабря. Кроме того, предметом расследования стали более ранние контакты Флинна с представителями российских властей.
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