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Росгвардию вооружат дубинками-электрошокерами

Полицейские подразделения Росгвардии будут вооружены новыми дубинками-электрошокерами ZEUS. Об этом пишут «Известия».



Данные устройства способны бить зарядом электричества на пять метров и отстреливать светошумовые гранаты, они также оснащены мощным светодиодным фонарем и лазерным прицелом.



По словам Игоря Шушуры, гендиректора компании OBERON, разработавшей и выпускающей данный электрошокер, ZEUS прошел госиспытания, поставки устройств в Росгвардию начнутся в ближайшее время. «ZEUS уникален тем, что, в отличие от аналогичных иностранных устройств, он сочетает в себе несколько функций. Выполняет свои типовые задачи (дубинка-электрошокер) и дает военнослужащему возможность обследовать в ночное время автомобиль или подвал жилого здания с помощью мощного фонаря», — рассказал собеседник издания.



Шокер, как отметил Шушура, позволяет бить электрозарядами на удалении благодаря специальным картриджам с электроиглами, которые вызывают нервно-мышечную блокаду. При этом вместо иглы можно установить картридж со светошумовой гранатой. Чип-код-предохранитель, установленный на дубинках, предотвращает их использование посторонними лицами. Если владелец дубинки по какой-то причине выпустил ее из рук, она сразу перестает работать.

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