Дайджест

В Китае зафиксировали рекордную рождаемость

23 январь 2017 (12:30)

В Китае зафиксирована рекордная рождаемость. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственного чиновника.

В 2016-м в КНР появились на свет 17,6 млн детей, в том время как в 2011-2015 годах — на 1,4 млн человек ежегодно меньше.

Положительная динамика объясняется изменениями в законодательстве, введенными в 2015 году, согласно которым китайским семьям с 1 января 2016-го разрешили заводить больше одного ребенка.

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