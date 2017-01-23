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В Китае зафиксировали рекордную рождаемость

В Китае зафиксирована рекордная рождаемость. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственного чиновника.



В 2016-м в КНР появились на свет 17,6 млн детей, в том время как в 2011-2015 годах — на 1,4 млн человек ежегодно меньше.



Положительная динамика объясняется изменениями в законодательстве, введенными в 2015 году, согласно которым китайским семьям с 1 января 2016-го разрешили заводить больше одного ребенка.

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