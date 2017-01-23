Дайджест
Украинские войска заняли новые позиции в ЛНР
23 январь 2017 (12:29)
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продвинулись в направлении города Стаханов в самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщается в репортаже ТСН.
Украинские войска, как утверждается, перенесли позиции на 500 метров в сторону города, захватив господствующую высоту в нейтральной зоне, которую ранее якобы удерживало ополчение. В операции «Сухуми» участвовали бойцы трех батальонов, в том числе подразделение, состоящее из грузинских добровольцев.
В репортаже ТСН утверждается, что захват нейтральной зоны не нарушает минские соглашения. Власти ЛНР пока не прокомментировали данную информацию.
Украинские войска, как утверждается, перенесли позиции на 500 метров в сторону города, захватив господствующую высоту в нейтральной зоне, которую ранее якобы удерживало ополчение. В операции «Сухуми» участвовали бойцы трех батальонов, в том числе подразделение, состоящее из грузинских добровольцев.
В репортаже ТСН утверждается, что захват нейтральной зоны не нарушает минские соглашения. Власти ЛНР пока не прокомментировали данную информацию.
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