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Украинские войска заняли новые позиции в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продвинулись в направлении города Стаханов в самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщается в репортаже ТСН.



Украинские войска, как утверждается, перенесли позиции на 500 метров в сторону города, захватив господствующую высоту в нейтральной зоне, которую ранее якобы удерживало ополчение. В операции «Сухуми» участвовали бойцы трех батальонов, в том числе подразделение, состоящее из грузинских добровольцев.



В репортаже ТСН утверждается, что захват нейтральной зоны не нарушает минские соглашения. Власти ЛНР пока не прокомментировали данную информацию.

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