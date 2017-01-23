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Поступления налогов в бюджет РФ из Свердловской области за 2016 год выросли на 10,4%
23 январь 2017 (12:23)
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2017. По итогам работы за январь-декабрь 2016 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 270 млрд руб., что на 10,4% или на 25,5 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФНС России.
Поступления в федеральный бюджет составили 78,7 млрд руб. доходов, что больше показателей сопоставимого периода 2015 года на 9,2 млрд руб. или на 13,2%.
Основная их доля обеспечена поступлением налога на добавленную стоимость (НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ и НДС на товары, ввозимые на территорию РФ), перечисления которого в рассматриваемом периоде составили 71,8 млрд руб. или 91,2% от общей суммы доходов федерального бюджета. Показатели превысили уровень 2015 года на 9,1 млрд руб. или на 14,5%.
За 12 месяцев 2016 года налога на прибыль организаций, зачисляемого в федеральный бюджет, поступило 6,1 млрд руб., что на 4,8% больше поступлений, чем в 2015 году.
В областной бюджет мобилизовано 155,4 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, что на 10,6% или на 14,9 млрд руб. больше поступлений 2015 года. Основная часть доходов областного бюджета обеспечена за счет поступлений налога на прибыль организаций (36,4%), налога на доходы физических лиц (37,7%), а также налога на имущество организаций (15,7%).
За январь-декабрь 2016 года налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта, поступило 56,5 млрд руб., что на 10,9 млрд руб. или 23,9% больше поступлений аналогичного периода 2015 года.
Налога на имущество организаций поступило 24,4 млрд руб., что на 2,7 млрд руб. или на 12,4% больше поступлений января-декабря 2015 года.
По налогу на доходы физических лиц отчисления в областной бюджет составили 58,6 млрд руб., что на 1,7 млрд руб. или на 3% выше поступлений 12 месяцев 2015 года.
В доходы бюджетов муниципальных образований перечислено налогов 35,9 млрд руб., с увеличением на 4,1%, в том числе по налогу на доходы физических лиц рост поступлений составил 1,6% к 12 месяцам 2015 года.
Поступления в федеральный бюджет составили 78,7 млрд руб. доходов, что больше показателей сопоставимого периода 2015 года на 9,2 млрд руб. или на 13,2%.
Основная их доля обеспечена поступлением налога на добавленную стоимость (НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ и НДС на товары, ввозимые на территорию РФ), перечисления которого в рассматриваемом периоде составили 71,8 млрд руб. или 91,2% от общей суммы доходов федерального бюджета. Показатели превысили уровень 2015 года на 9,1 млрд руб. или на 14,5%.
За 12 месяцев 2016 года налога на прибыль организаций, зачисляемого в федеральный бюджет, поступило 6,1 млрд руб., что на 4,8% больше поступлений, чем в 2015 году.
В областной бюджет мобилизовано 155,4 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, что на 10,6% или на 14,9 млрд руб. больше поступлений 2015 года. Основная часть доходов областного бюджета обеспечена за счет поступлений налога на прибыль организаций (36,4%), налога на доходы физических лиц (37,7%), а также налога на имущество организаций (15,7%).
За январь-декабрь 2016 года налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта, поступило 56,5 млрд руб., что на 10,9 млрд руб. или 23,9% больше поступлений аналогичного периода 2015 года.
Налога на имущество организаций поступило 24,4 млрд руб., что на 2,7 млрд руб. или на 12,4% больше поступлений января-декабря 2015 года.
По налогу на доходы физических лиц отчисления в областной бюджет составили 58,6 млрд руб., что на 1,7 млрд руб. или на 3% выше поступлений 12 месяцев 2015 года.
В доходы бюджетов муниципальных образований перечислено налогов 35,9 млрд руб., с увеличением на 4,1%, в том числе по налогу на доходы физических лиц рост поступлений составил 1,6% к 12 месяцам 2015 года.
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