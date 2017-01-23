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Россияне в 2016 году потратили на покупку автомобилей 1,8 трлн рублей
23 январь 2017 (12:02)
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2017. В России в 2016 году выручка от продажи новых легковых автомобилей составила около 1,8 трлн руб., что на 1% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Автостат».
Львиная доля от этого объема (90%) приходится на иномарки — в прошлом году россияне потратили на их покупку более 1,6 трлн руб. Этот показатель снизился на 0,2% к уровню 2015 года.
Оставшиеся примерно 10% от всего объема выручки принадлежат легковым автомобилям отечественных марок. В 2016 году их в общей сложности было приобретено на сумму порядка 200 млрд руб., что на 12% выше результата годичной давности.
Увеличение выручки от продажи новых легковых автомобилей во многом связано с ростом цен на них, поскольку сам российский рынок продолжает испытывать падение.
Львиная доля от этого объема (90%) приходится на иномарки — в прошлом году россияне потратили на их покупку более 1,6 трлн руб. Этот показатель снизился на 0,2% к уровню 2015 года.
Оставшиеся примерно 10% от всего объема выручки принадлежат легковым автомобилям отечественных марок. В 2016 году их в общей сложности было приобретено на сумму порядка 200 млрд руб., что на 12% выше результата годичной давности.
Увеличение выручки от продажи новых легковых автомобилей во многом связано с ростом цен на них, поскольку сам российский рынок продолжает испытывать падение.
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