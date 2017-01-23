Новости дня

Выставочный комплекс головного предприятия НПК «Уралвагонзавод» в 2016 году посетили 21,6 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2017. В 2016 году Выставочный комплекс головного предприятия ПАО «НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ) посетили более 21 тыс. 600 человек. В том числе около 15 тыс. воспользовались возможностью ближе познакомиться с легендарными танками в музее бронетанковой техники, свыше 2 тыс. человек побывали на экскурсиях в музее истории.



Как сообщает пресс-служба корпорации, посетители музеев — это не только жители Нижнего Тагила, но и гости города. В прошедшем году были группы из Екатеринбурга, Тюмени, Омска, Москвы и других городов России, а также туристы из Аргентины, Германии, Болгарии и других стран.



В течение года сотрудниками Выставочного комплекса было организовано 5 выставок. Одной из самых популярных и посещаемых стала экспозиция художественного творчества уралвагонзаводцев «Калейдоскоп талантов». В ней приняли участие 45 мастеров прикладного и изобразительного искусства, которые представили около 160 работ.



За 2,5 месяца работы выставку посетили около 500 человек — это и работники завода, и друзья экспонентов и все те, кто интересуется рукоделием. Столько же человек пришли посмотреть работы известных тагильских художников Дианы Брюхановой и Леонида Южакова: графика, живопись, станковая и декоративная скульптура мастеров были представлены в марте на выставке «Диалог».



Стоит отметить, что организация выставок — это часть обширной программы культурно-просветительной деятельности Выставочного комплекса, которая также направлена на патриотическое, нравственное и эстетическое воспитание горожан. У взрослых и детей формируются знания об истории и культуре Уральского региона, Нижнего Тагила, Дзержинского района и Уралвагонзавода. Программа включает в себя экскурсии, тематические занятия, лекции, конференции и другие мероприятия.



Всего в прошлом году состоялось 68 таких встреч, в них приняли участие 2 тыс. 674 человека, 1 тыс. 103 из которых дети. Для ребят прошли краеведческие игры «Мы живем на Урале» и «Я — тагильчанин», в 2016 году тема звучала как «Нижний Тагил — моя Родина». Состоялись встречи школьников с заслуженными машиностроителями. Ко Дню Героев Отечества учащиеся учебных заведений Дзержинского района Нижнего Тагила получили возможность задать свои вопросы кавалерам Ордена Мужества.



Кроме того, музейщики провели ряд крупных мероприятий: Семейный вечер и конференцию «Танкпром-3», а также представили проект музея «Танкпрома» на международном форуме «Интермузей-2016», где его оценил министр культуры РФ Владимир Мединский.



Выставочный комплекс давно стал одним из культурных центров притяжения Нижнего Тагила. Следующим этапом развития комплекса станет открытие Музея Танкпрома. Первый в России музей танковой промышленности появится в Нижнем Тагиле в 2020 году, к 100-летию отрасли. На данный момент разрабатывается планировка залов, идет формирование экспозиции. Уже известно, что свое место займет «объект 781» — первая советская опытная боевая машина поддержки танков, разработанная в середине 80-годов ХХ века в КБ Челябинского тракторного завода (входит в корпорацию УВЗ).

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: